POTENZA PICENA - La manifestazione si svolgerà tra il 10 e il 18 settembre. In programma la sfilata dei carri allegorici dedicati all'uva, prelibatezze culinarie, workshop, artisti di strada, concerti (oltre alla cantante anche Paolo Belli con la sua Big band)

Dopo due anni di stop Potenza Picena torna a festeggiare il Grappolo d’Oro. Quest’anno la longeva manifestazione dedicata all’uva e al vino festeggerà il sessantesimo compleanno. Sarà un’edizione speciale ricchissima di eventi dedicati alla cultura, non solo culinaria, con mostre convegni e incontri a tema. Naturalmente oltre alla tradizionale sfilata dei carri allegorici dedicati all’uva e a Bacco. In concerto Paolo Belli e Iva Zanicchi. Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito e saranno concentrati tra il 10 e il 18 settembre grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco e Grand Tour delle Marche di Tipicità.

«Pensavamo di non riuscire a festeggiare il Grappolo d’Oro neppure quest’anno a causa delle restrizioni – dice il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini –. Abbiamo atteso davvero tanto. Ma tantissime persone si sono impegnate dedicando energie e tempo, persone di tutte le generazioni. Il nostro Comune vuole mantenere viva una tradizione che non deve assopirsi per nessun motivo». Il Grappolo d’Oro è l’evento che chiuderà la lunga stagione estiva ma è anche il più atteso dai potentini e non solo.

«È la nostra festa – spiega Giuseppe Castagna, presidente della Pro loco – e praticamente hanno partecipato tutti i cittadini con un lungo lavoro partito diversi mesi fa. Abbiamo deciso di festeggiare in grande, come merita, perché è come se fosse il compleanno della città. Il Grappolo d’Oro è un enorme contenitore dove ci sarà di tutto: dal Premio Pastocchi a “Li jochi de nonno”, alle notti d’oro con musica live e dj set, alla musica in piazza con Iva Zanicchi e Paolo Belli».

«Per noi è fondamentale – dice l’assessore comunale al turismo Tommaso Ruffini – mantenere il valore identitario di questa festa per la comunità. La città offrirà tantissimi appuntamenti ma il Grappolo d’Oro per noi ha anche un significato diverso che ci assegna un’importante responsabilità: proiettare nel futuro quello che abbiamo oggi così come è stato fatto prima di noi».

Ecco il programma.

10 SETTEMBRE – Nella sala espositiva “Boccabianca”, lungo le pittoresche scalette di via Trento, alle 18 inaugurazione della mostra fotografica “Il Grappolo d’Oro si racconta, i miei primo 60 anni” a cura del Foto club di Potenza Picena. Una selezione delle più belle foto rappresentanti la storia della manifestazione. Alle 21,30 sul palco principale della kermesse, in piazza Matteotti, ci sarà l’apertura ufficiale della 60esima edizione. Ad allietare la serata il concerto della Believers band.

11 SETTEMBRE – Alle 17,30, al teatro Mugellini, nona edizione del Premio internazionale di poesia “Giovannino Pastocchi”. Sul palco si esibiranno diversi artisti: non solo i poeti, ma anche attori, pittori, musicisti e personaggi che utilizzeranno la poesia come propulsore per una nuova tipologia di spettacolo, unico nel suo genere. Il poeta vernacolare Giovanni Pastocchi sarà ricordato attraverso le sue opere e non solo. Ci saranno anche proiezioni di video ed immagini inedite ispirate alla sua ironia e genialità. Al termine della kermesse, un aperitivo sotto il loggiato del palazzo municipale, insieme ai vincitori del concorso.

14 SETTEMBRE – Alle 17,30, in piazza Matteotti, “La Potenza dello sport, li jochi de nonno”, evento curato dall’Amadown (Associazione Marchigiana Persone Down), con la partecipazione delle associazioni sportive del paese. Un torneo creato per far scoprire ai più piccini i giochi che una volta praticavano i nostri nonni. Per informazioni più dettagliate: 349 2224208.

A TAVOLA CON LO CHEF – Due invece sono gli appuntamenti culinari in programma. Sempre il 14 settembre, al ristorante “Osteria del Vicolo”, lo chef Riccardo Carestia presenteà “Per Bacco che cena!”, un menu moderno a base di vino e uva. Prenotazioni al numero 0733 672340. Giovedì 15 settembre, presso il Ristornate “Le Scalette”, la famiglia Mosconi, titolare del locale, delizierà con una cena di piatti tradizionali a base d’oca abbinati ai vini del territorio. Per prenotare questo ulteriore momento gastronomico chiamare 0733 672140.

DAL 16 AL 18 SETTEMBRE WORKSHOP DI FOTOGRAFIA – Incontro con l’autore e fotografo Marco Scataglini sul tema “Come ideare e realizzare un progetto, dall’ideazione alla ripresa sul campo”, workshop dedicato alla fotografia, organizzato dal Foto club di Potenza Picena (evento su prenotazione e a pagamento).

16 e 17 SETTEMBRE CALICI E TIPICITA’ – Ad ad aprire le due notti d’oro “Calici e tipicità a passeggio in città”, un evento unico nel suo genere, organizzato da Tipicità: un aperitivo in giro per il paese tra delizie gastronomiche e bellezze storiche.

16 SETTEMBRE NOTTE D’ORO CON PAOLO BELLI – Sarà il momento di festeggiare tutti insieme. La cittadina sarà allestita a festa, ospiterà locande, dj set, spettacoli, mercatino e street food. In piazza Matteotti si svolgerà il concerto del noto cantante, protagonista di Ballando con le Stelle, Paolo Belli e la sua Big Band.

17 SETTEMBRE CON GLI ARTISTI DI STRADA – Altra Notte d’oro. Gli artisti di strada provenienti da tutta Italia animeranno con spettacoli le vie e le piazze del centro storico. Concerti, dj set, musica, ma anche street-food, mercatino e tantissime altre sorprese. Da non perdere nel Main Stage del Festival il concerto del gruppo Folkantina e a seguire il grande dj set scelto per l’occasione del Circo Nero.

18 SETTEMBRE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI – La tradizionale parata, per le vie della città, del corteo di Bacco a cavallo accompagnato dai tamburini e dagli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta e dal gruppo folk “I matti de Montecò”” con i piccoli potentini vestiti da contadinelli che daranno il buongiorno al paese. Alle 11 Santa Messa in piazza, come vuole la tradizione, e a seguire il pranzo nelle locande aperte in piazza. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione sarà totalmente catturata dalla sfilata dei carri allegorici, realizzati dai rioni Porta Marina, Porta Galiziano e Colle Bianco, che si contenderanno il Palio del Grappolo d’Oro.

CONCERTO DI IVA ZANICCHI – Durante tutta la manifestazione sono annunciati numerosi ospiti e potentini che, nell’anno, si sono distinti per meriti a livello nazionale. Ma l’ospite più atteso sarà, alle 18, in piazza Matteotti, la cantante Iva Zanicchi con un concerto live prima della proclamazione dei vincitori del palio. Presentatore, come ormai da tradizione, il potentino doc Fabio Marano accompagnato per l’occasione da Cecilia Menghini.

