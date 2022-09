Fiamme gialle, cambio al vertice

della Tenenza di Camerino:

arriva il sottotenente Mascolo

GUARDIA DI FINANZA - Il nuovo comandante, 51 anni, subentra al capitano Francesco Di Prinzio, che dopo due anni nella città ducale andrà Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Dopo due anni di permanenza al comando delle Fiamme gialle di Camerino, il capitano Francesco Di Prinzio lascia le Marche per raggiungere il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Pescara. Al suo posto arriva il sottotenente Elia Mascolo.

Determinante l’apporto fornito da Di Prinzio nel periodo alla guida delle tenenza camerte, nel quale ha condotto importanti operazioni di servizio, conclusesi con ottimi risultati, in particolare, nella lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, agli sprechi di denaro pubblico e alla contraffazione, tra cui si ricordano le operazioni “Hybris” (che ha messo in luce le condotte non regolari tenute da alcuni dipendenti comunali nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici della ricostruzione post-sisma), “Digiada” (che ha consentito di rilevare una frode fiscale da 3,8 milioni di euro nel settore calzaturiero e che si è conclusa con l’emissione di un decreto di sequestro di beni per circa 1 milione di euro), “Italian Fabric” (che ha permesso di scoprire nell’entroterra maceratese due depositi di merce contraffatta e di sequestrare stoffe per circa 3.500 metri lineari), nonché un’attività in materia di lotta al “caporalato” (riguardante lo sfruttamento di manodopera emerso in un’azienda manifatturiera, con conseguente applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari per l’imprenditore e dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda), ed altre ancora. Al capitano Di Prinzio subentra il sottotenente Elia Mascolo, classe 1971, originario di Avellino. Si è arruolato come ispettore nel 1992 e, dopo aver ricoperto numerosi incarichi nei reparti del Corpo, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza da gennaio a giugno 2022, avendo vinto il concorso straordinario per sottotenenti. Sposato, con due figli, ha conseguito la laurea specialistica in Management e Sviluppo socio economico. Il comandante provinciale, colonnello Ferdinando Falco ha salutato gli ifficiali e ha formulato loro, anche a nome dei colleghi e collaboratori, i migliori auguri, con l’auspicio di sempre più lusinghieri traguardi professionali.

