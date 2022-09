Donazione di midollo osseo,

torna CorriAdmo a Macerata

LA MANIFESTAZIONE in programma il 25 settembre

14 Settembre 2022 - Ore 16:15 - caricamento letture

Torna la CorriAdmo a Macerata. Una giornata, quella del 25 settembre, per divertirsi e fare sport promuovendo la donazione di midollo osseo. Dalle 8 alle 13 il nuovo percorso, con ritrovo in piazza Mazzini. Una passeggiata-corsa aperta a tutti intorno alla città con buffet all’arrivo: il costo di iscrizione è 10 euro con maglia e sacca in omaggio. Dalle 16 alle 20, invece, sempre in piazza Mazzini, il pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento con esibizioni sportive, animazioni, l’esposizione della Lamborghini Huracan della Polizia e la possibilità di iscriversi al registro dei donatori.

