«Si appropriò dei soldi della madre»,

condannato a 5 anni e 3 mesi

MACERATA - L'uomo era imputato per peculato. Era l'amministratore di sostegno della donna

13 Settembre 2022 - Ore 17:21 - caricamento letture

Sotto accusa per peculato, condannato a 5 anni e 3 mesi. L’uomo, Renato Perini, maceratese, 49 anni, secondo l’accusa si sarebbe appropriato di 37mila euro in qualità di amministratore di sostegno della mamma. Il processo si è chiuso oggi al tribunale di Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal procuratore facente funzioni Claudio Rastrelli, l’uomo si sarebbe appropriato del denaro della madre, di cui aveva disponibilità in qualità di amministratore di sostegno della donna, in più step tra il 6 luglio del 2018 e il primo marzo del 2019. Oggi la sentenza.

