Nell’area ricreativa di Piediripa

riqualificato anche lo sgambatoio per cani

MACERATA - La zona è stata sistemata con alcuni interventi, ora l'amministrazione provvederà anche a realizzare anche una parte dedicata agli amici a quattro zampe

13 Settembre 2022 - Ore 15:52 - caricamento letture

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area ludico-ricreativa a Piediripa, in via Metauro. E’ stata installata la recinzione, è stato rifatto l’impianto di illuminazione e, proprio in questi giorni, è in fase di ultimazione l’intervento relativo alla sistemazione del terreno del campo da gioco, in cui saranno istallate anche le porte per il campo da calcio. Con l’occasione l’Amministrazione comunale, accolte le esigenze e le richieste dei residenti della zona, ha deciso di effettuare i lavori nell’area dedicata agli animali – molto frequentata e apprezzata dai cittadini proprietari di cani – adiacente a quella ludico-ricreativa. I lavori che interesseranno lo sgambatoio prevedono – in vista di una valorizzazione e riqualificazione complessiva dell’area per renderla più fruibile – la fornitura e la posa di una siepe lungo il lato in adiacenza con il campetto da calcio, di un albero (della specie Pawlonia) all’interno dell’area e del sistema di irrigazione a servizio della siepe e della pianta.

