13 Settembre 2022 - Ore 15:44 - caricamento letture

Dal basket al golf la strada è breve. Così come molti altri campioni della palla a spicchi, uno su tutti Michael Jordan, anche Sylvester Gray (già Miami Heats, Galatasaray, Trieste, Montepaschi e Scavolini) è stato folgorato sulla via di questa disciplina che sta trovando sempre più praticanti anche sui percorsi marchigiani. Lo scorso fine settimana, infatti, il Civitanova Golf ha ospitato un evento dedicato al gioco sul putting green. Vi hanno hanno preso parte una sessantina di giocatori che si sono dati battaglia sulle lunghezza delle 18 buche sotto la supervisione dell’arbitro federale Luca Allegranti. Dopo 6 buche di spareggio “la pantera di Menphis” Syl Gray ha avuto la meglio sull’antagonista garganico Antonio Del Sordo, virtuoso della chitarra gipsy e non solo, chiudendo la gara con quattro colpi sotto il par del percorso. Il terzo gradino del podio è andato al montefanese Luca Paoletti (- 2). A latere del putting challenge si è tenuta una competizione in notturna di “Nearest to the Pin”, aperta anche a non tesserati, vinta a sorpresa da Matteo Frinconi che dalla distanza di 75 metri ha stampato la palla a meno di mezzo metro dalla bandiera. I vincitori sono stati premiati dal presidente del club civitanovese Pier Alberto “Chico” Ripari e dal maestro e professionista Pga Hernan De Zuniga.

