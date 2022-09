Conviviale della Cri

tra bilanci, ringraziamenti

e “Casa amica”

CAMERINO - Si è svolta nell’agriturismo “La Finestrella”. A fare gli onori di casa il presidente del comitato locale Gianfranco Broglia: «A breve partiranno i lavori della nuova struttura, che saranno completati nel 2024»

Tra bilanci, ringraziamenti e buone notizie si è svolta nell’agriturismo “La Finestrella” la conviviale del comitato Croce Rossa Italiana di Camerino. E’ stato un momento di incontro che ha fornito anche l’occasione per illustrare l’attività di questa realtà del territorio e per ringraziare coloro che, a vario titolo, collaborano con l’associazione della Cri.

A fare gli onori di casa il presidente del comitato, Gianfranco Broglia, che ha consegnato il crest della Croce Rossa al primario dell’Ortopedia dell’ospedale di Camerino, Leonardo Pasotti, e al primario della Medicina dello stesso ospedale, Anna Maria Schimizzi, nominata nello scorso mese di giugno e in una delle sue prime uscite ufficiali. «Entrambi – si legge nella nota – hanno sottolineato il prezioso lavoro che svolge la Croce Rossa e hanno ribadito la volontà di collaborare con questo comitato». Un riconoscimento anche al dottor Gaetano Bocci, cardiologo in pensione, da sempre attivo nella Cri, al coordinatore della centrale operativa del 118 di Macerata, Francesco Ricci, e al direttore della stessa centrale operativa 118 di Macerata, Ermanno Zamponi, che ha fatto il punto della situazione con previsioni per il prossimo futuro di questo importante servizio.

Presente all’incontro il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, che nel ricevere il crest della Cri «ha ribadito l’attenzione massima della Regione nei confronti della sanità di Camerino», sottolinea la nota, il vicesindaco Antonella Nalli e il sindaco Roberto Lucarelli, che «ha ringraziato il presidente, il Consiglio direttivo e tutti i volontari del comitato locale di Camerino per il prezioso lavoro che svolgono con professionalità e passione ogni giorno», aggiunge la Cri di Camerino.

«A breve partiranno i lavori della nuova struttura di Casa Amica – ha detto il presidente Broglia a conclusione del suo intervento – la ditta costruttrice sarà individuata la prossima settimana e nel 2024 i lavori saranno completati, così come previsto nel progetto». «Dopo il sisma del 2016 la Croce Rossa Italiana è intervenuta, in coordinamento con il Comune di Camerino, per la realizzazione del progetto “Casa Amica” – conclude la nota -. Si tratta di una struttura moderna e funzionale che sorgerà nel quartiere Vallicelle e che offrirà accoglienza diurna e notturna per anziani, assistenza medica insieme ad attività ricreative e di socializzazione e che diverrà un punto di riferimento per tutta la comunità».

