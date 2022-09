«Tu mi hai tradito»

e taglia i capelli alla fidanzata

TREIA - Condannato a 10 mesi al tribunale di Macerata un 37enne. Era imputato per lesioni personali e violenza privata

Si arrabbia con la fidanzata mentre è in auto con lei e le taglia una ciocca di capelli: condannato a 10 mesi un 37enne. La sentenza oggi al tribunale di Macerata. Il processo si è svolto davanti al giudice Vittoria Lupi. L’uomo, sudamericano, residente a Treia, il 21 maggio del 2017 era in auto con l’allora fidanzata. La coppia si trovava a Treia. Lui ad un certo punto aveva iniziato ad urlare accusando la donna di averlo tradito per dei messaggi che aveva trovato sul telefono di lei. Le cose erano degenerate e l’uomo aveva, dice l’accusa, sostenuta dal pm Rocco Dragonetti, iniziato a picchiare la fidanzata. Poi aveva tirato fuori un taglia capelli elettrico e con quello le aveva tagliato una ciocca di capelli, continua l’accusa. Poi il 37enne aveva trattenuto la donna all’interno dell’abitacolo bloccandole la testa tra le sue gambe. L’aggressione si era poi conclusa per l’intervento dei carabinieri della stazione di Cingoli. Il 37enne è finito sotto accusa per violenza privata e lesioni personali. L’imputato è difeso dall’avvocato Cristina Tognetti.

(Gian. Gin.)

