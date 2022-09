Auto contro moto sulla Carrareccia

MACERATA - L'incidente è avvenuto intorno alle 14,30. Il ferito non sarebbe in condizioni gravi

Scontro tra auto e moto lungo la Carrareccia, all’altezza dell’incrocio dove c’è la strada che sale per il quartiere di Corneto, a Macerata. L’incidente è successo intorno alle 14,30 di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco. Il motociclista non sarebbe in condizioni gravi. Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Traffico in tilt nella zona per le operazioni di soccorso.

