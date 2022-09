Apertura dell’anno sportivo,

Valentina Vezzali a Macerata

PERSONAGGIO - La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio sarà presente il 16 settembre alla cerimonia all’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti in piazza Vittorio Veneto alle 16,30

12 Settembre 2022

La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio e pluricampionessa Valentina Vezzali sarà a Macerata il 16 settembre per l’apertura dell’anno sportivo 2022-2023. La cerimonia avverrà nell’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti in piazza Vittorio Veneto alle 16,30. Valentina Vezzali, candidata alle prossime elezioni con Forza Italia, «sarà accompagnata da un grande campione dello sport italiano, una “legend” scelta da “Sport & Salute” per testimoniare i valori dello sport. Non è ancora stato svelato il nome, ma sarà certamente una piacevole sorpresa», scrive Macerata Scherma.

All’incontro sono invitati i responsabili del Coni regionale e provinciale e tutte le associazioni sportive maceratesi. L’appuntamento prevede il saluto dell’assessore allo Sport di Macerata Riccardo Sacchi. Successivamente quello di Valentina Vezzali che, parlando delle prospettive dello sport italiano nel prossimo anno sportivo, si soffermerà sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi. «Dapprima i due anni di pandemia hanno fortemente penalizzato soprattutto le associazioni sportive e gli atleti che si dedicano alla pratica sportiva per passione, successivamente è intervenuta la crisi energetica che sta mettendo in seria difficoltà tutte le strutture sportive, le società, gli atleti facendo lievitare talvolta in modo insostenibile i costi per la gestione e per la pratica – spiega Macerata Scherma -. Su questi temi Valentina Vezzali racconterà quanto è stato fatto a livello governativo e sulle possibilità future di alleggerire le difficoltà attuali. Sarà anche posto l’accento sulle iniziative per lo sviluppo dello sport giovanile e l’integrazione nel sistema scolastico primario – conclude la società -. L’incontro è stato richiesto dalla Macerata Scherma che ha voluto estendere la partecipazione a tutti gli operatori sportivi presenti nel maceratese».

Per maggiori informazioni: Carola Cicconetti (3334771301).

