Titone più il fratello d’arte Cheddira:

la Sangiustese batte il Marina

Valdichienti Ponte scivola ad Urbino

ECCELLENZA - Con un gol per tempo i rossoblu di Possanzini espugnano Marina di Montemarciano, mentre gli uomini di Bolzan vengono traditi da un errore difensivo e tornano dalla trasferta a mani vuote

11 Settembre 2022 - Ore 18:15 - caricamento letture

La Sangiustese vince 2 a 0 a Marina di Montemarciano e conquista la prima vittoria in Eccellenza, il Valdichienti cade di misura ad Urbino e resta all’asciutto. Una prima giornata dai volti opposti per le due squadre calzaturiere. I rossoblu del neo tecnico Matteo Possanzini balzano in testa alla classifica grazie ad un gol per tempo siglato da Titone (si getta su un traversone e dopo un contrasto con i difensori locali la palla entra in porta) e dal subentrato Cheddira (fratello d’arte di Walid, attaccante del Bari, che segna in tap in dopo un’azione di Tonuzi). Per i ragazzi di Bolzan, invece, fatale un errore difensivo che permette a Calvaresi di segnare con un pallonetto a metà ripresa. La Sangiustese debutterà al La Croce di Montegranaro domenica prossima contro la Forsempronese. Mentre il Valdichienti, al Comunale di Villa San Filippo, riceverà la visita della Maceratese, oggi vincente contro l’Atletico Gallo Colbordolo.

Il tabellino di Marina – Sangiustese 0-2:

MARINA: Mancini, Pedini, Droghini (42′ s.t. Cammarino), Rossetti, Carloni, Vinacri, Gagliardi (31′ s.t. Lazzerini), Gregorini (42′ s.t. Catalani), Piermattei (12′ s.t. Pierandrei), Nacciarriti, Gabrielli (42′ s.t. Bugatti). A disp.: Barzanti, Frulla, Cucinella, Omenetti. All.: Giorgini.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Juvalè (29′ s.t. Doci), Titone (25′ s.t. Zira), Rossi (38′ s.t. Ripa), Tonuzi (42′ s.t. Tassi), Ercoli, Merzoug (18′ s.t. Cheddira). A disp.: Raccio, Tarulli, Iommi, Rotondo. All.: Possanzini.

TERNA ARBITRALE: Barbatelli di Macerata (Bara di Macerata – Fetai di Macerata)

RETI: 14′ p.t. Titone, 34′ s.t. Cheddira

NOTE: ammonito: Carloni. Recupero: 6′ (3’+3′)

Il tabellino di Urbino – Valdichienti Ponte 1-0:

URBINO: Fiorelli, Nisi, P. Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Montesi, Boccioletti, Calvaresi, Esposito, Carnesecchi. A disp.: A. Stafoggia, F. Paduano, Cenerini, Morani, Lombardi, Sergiacomo, Russo, A. Mari, D. Stafoggia. All.: Ceccarini.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli, Pigini, Di Molfetta, Triana, Sfasciabasti, Del Brutto, Trillini, Minella. A disp.: Cingolani, Marinelli, Giannini, Cernetti, Elias Celli, Sopranzetti, Lattanzi, Zazzetti, Del Gobbo. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Skura di Jesi (Paradisi di Pesaro – Gasparri di Pesaro)

RETE: 70′ Calvaresi

