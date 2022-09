Sferisterio, l’informazione non corre online:

il sito ha dati vecchi di anni

MACERATA - Diverse le sezioni che risentono della scarsa trasparenza nella comunicazione dei dati, la tabella del personale si riferisce al 2015, le citazioni degli articoli del 2019

di Luca Patrassi

Vuoi sapere tutto dello Sferisterio? Vai sul sito e trovi tutto, verrebbe da rispondere. Il condizionale è d’obbligo, in particolare dopo averlo analizzato. Certo, il cartellone indicato è quello giusto, anno di grazia 2022. Poi la musica – per rimanere al tema – cambia. Sull’home page c’è una sezione «Dicono di noi», dovrebbe essere una selezione di articoli sulla stagione lirica e qui cade, se non l’asino, la prima certezza. Mentre alcuni testi sono ambigui e talmente generici da poter valere per il 2022 come per il 1921, altri tradiscono l’anno di riferimento, 2019. Insomma «dicono di noi» ha pochissime citazioni e tutte datate. Ci si augura che l’ultimo inserimento sia del 2019 solo per problemi tecnici e non perchè non hanno detto più nulla. E’ aggiornata la voce del consiglio di amministrazione, ma tra i documenti come direttore artistico viene indicata Barbara Minghetti.

All’incauto cronista può capitare, anche in base alle sollecitazioni del primo cittadino che da un anno parla di rifondazione dell’associazione per arrivare ad una Fondazione che si occupi delle attività culturali della città, di andare a cercare nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito i dati legati al personale. Quanti sono i dipendenti dell’associazione Sferisterio? Secondo il sito i dipendenti sono 5, tre a tempo pieno e due part-time. Letto il dato scatta però il campanello d’allarme: il dato è del 2015. Si parla cioè di sette anni fa. Come dire che gli aggiornamenti non sono il pezzo forte del sito dell’associazione Sferisterio, trasparenza annunciata ma lasciata un pochettino indietro. Il sindaco, e presidente dell’associazione Sferisterio, Sandro Parcaroli annuncia da anni una rifondazione dell’associazione, intanto si può partire dall’inserire dati aggiornati sul sito dell’associazione Sferisterio. Operazione di comunicazione, non di marketing, che certamente richiede dispendio di energie, di fondi no perché quelli sarebbero stati erogati.

