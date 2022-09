Disperso da ieri mattina sui monti:

ritrovato morto il 32enne

FABRIANO - Il giovane escursionista è stato rinvenuto nella serata ma per lui non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero che sono tuttora in corso

Era uscito di casa nella mattinata di ieri, intorno alle 10, ma di lui si erano poi perse le tracce, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

Il giovane, un 32enne di Fabriano, dopo ore e ore di ricerche effettuate anche di notte, è stato trovato nella prima serata, purtroppo privo di vita.

L’allarme era stato lanciato dai famigliari, con una denuncia di scomparsa, a seguito del fatto che non avevano più sue notizie né riuscivano a contattarlo.

Immediatamente sono partite le ricerche che sono andate avanti secondo le procedure previste dal piano di ricerca delle persone scomparse, che è stato attivato sotto il coordinamento della Prefettura di Ancona e attuato da parte dei vigili del fuoco che, nella giornata di oggi, sono stati impegnati anche con l’elicottero Drago che ha sorvolato la zona fin dal mattino. Alle operazioni hanno preso parte pure i pompieri del Nucleo Cinofili, il Soccorso Alpino, il 118 e un velivolo dell’Aereonautica Militare.

Presenti anche gli specialisti del Tas, il servizio di Topografia applicata al soccorso.

L’intervento ha visto dunque battere tutte le aree, espandendosi sempre più e partendo dalla zona di Vetralla, sempre nel fabrianese, dove era stata rinvenuta l’auto del giovane, lasciata parcheggiata.

Il 32enne era infatti partito da casa con l’intento di fare una escursione sui monti.

E’ alle 19 di ieri che i parenti hanno lanciato l’allarme non vedendolo rincasare e rivolgendosi ai carabinieri che hanno messo immediatamente in moto la task force, la quale ha lavorato anche nella notte. Per le ricerche sono stati utilizzati anche dei droni necessari a visionare e sorvolare meglio alcune zone.

In serata, il corpo del 32enne è stato trovato privo di vita nella zona di Monte Civita. Le operazioni per il recupero del giovane sono tuttora in corso. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

