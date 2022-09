Disperso sui monti:

scattano le ricerche

I SOCCORRITORI stanno cercando un 32enne a Fabriano, di cui sono perse le tracce da ieri sera. Sono stati i genitori a lanciare l'allarme non vedendolo rientrare. La zona battuta è quella di località Vetralla

Continuano senza sosta le ricerche del 32enne fabrianese, iniziate nella serata di ieri dopo che non aveva fatto rientro a casa. L’uomo si era allontanato per fare una passeggiata sui monti. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco, impegnati anche con l’elicottero, che stanno operando con il Nucleo cinofili, il Soccorso Alpino, il 118 e un velivolo dell’Aereonautica.

Le ricerche vengono portate avanti in località Vetralla, nel comune di Fabriano, dove è stata trovata l’auto del ragazzo; quindi nella zona Cancelli.

Le operazioni sul campo sono dirette da un funzionario dei vigili del fuoco tramite l’Ucl (Unità comando locale) e vengono portate avanti secondo le procedure previste dal piano di ricerca delle persone scomparse che è stato attivato sotto il coordinamento della prefettura di Ancona.

Il 32enne era uscito alle 10 di ieri e l’allarme era stato lanciato dai genitori intorno alle 19, non vedendolo e denunciandone la scomparsa.

Sul posto anche i carabinieri. Nella mattinata, le ricerche potrebbero continuare anche con l’utilizzo di droni per sorvolare e visionare meglio la zona.

