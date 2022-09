“Le Alpi Giulie

viste dagli Appennini”,

Casamassima a Tolentino

EVENTO - Venerdì 16 settembre, alle 19 all’hotel “Il Boschetto”, la scrittrice friulana presenterà la sua trilogia fantastica e naturalistica "Il vero destino di gran tempo nelle Alpi Giulie di Re Garkan"

9 Settembre 2022 - Ore 13:19 - caricamento letture

“Come sono le Alpi viste dagli Appennini?” Venerdì 16 settembre, alle 19 all’hotel “Il Boschetto” in via Sandro Pertini a Tolentino, la scrittrice friulana Vittoria Casamassima, presenterà la sua trilogia fantastica e naturalistica “Il vero destino di gran tempo nelle Alpi Giulie di Re Garkan” (Chiandetti Editore). Un appuntamento che vuole creare un legame tra il Friuli Venezia Giulia e gli Appennini. Per questo il titolo dell’evento “Le Alpi Giulie viste dagli Appennini” richiama questa relazione territoriale dell’autrice con le Marche. La serata sarà anche l’occasione per riflettere sulle tematiche ambientali, sul rapporto dell’uomo con la natura e la tutela della risorsa più preziosa, l’acqua, a cui l’autrice ha riservato la storia della sua più recente pubblicazione “Garkan Sfregola acqua e futuro”.

Vittoria Casamassima sta dedicando questi anni della sua vita letteraria alla narrazione per la facilitazione della tutela del mondo naturalista e al rapporto dell’uomo con l’ambiente, senza alcuna pretesa risolutiva ed esaustiva della complessità di una relazione tanto articolata quanto intensa. Sul tema interverrà anche il dottore in Scienze Forestali Piergiorgio Ciarlantini. Altro intervento artistico della serata, moderata da Fabiola Caporalini, sarà quello della pittrice tolentinate Gabriella Gattari, che ha realizzato i segnalibri omaggio per chi acquisterà la trilogia della scrittrice.

A conclusione dell’evento, un buffet vegetariano offerto dall’autrice che ha in progetto la realizzazione di un libro fotografico sull’Appennino. Per questo alla presentazione sono invitati anche gli appassionati di fotografie naturalistiche che potranno mostrare i loro scatti alla Casamassima. Chi vorrà partecipare alla serata potrà prenotare il suo posto entro il 12 settembre telefonando al numero 3331202322. I libri della Casamassima sono già in vendita, in esclusiva per le Marche, alla libreria Mondadori Bookstore del Retail Park di Tolentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA