La festa dei 50enni di Tolentino

RITROVO al ristorante Chiaroscuro per i nati nel 1972

9 Settembre 2022 - Ore 17:07 - caricamento letture

Si è svolta al ristorante Chiaro Scuro la tradizionale festa dei 50enni per la classe ’72. Grande partecipazione per una serata allietata dalla musica di Mr Lucignolo e Roberto Gardelli Dj, giochi e premi offerti da molte attività commerciali di Tolentino. Emozionante il rito del passaggio della chiave con il Comitato del ’71. «Felici e onorati della partecipazione del comitato 1971 – scrivono gli organizzatori -. L’obiettivo della nostra festa era quello di vivere un momento di condivisione e lasciare un contributo tangibile». Una parte del ricavato dalle quote di partecipazione è stato devoluto all’associazione “Piccole farfalle crescono” presieduta da Patrizia Intini.

