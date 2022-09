Dog & pet sitter,

un nuovo corso di formazione

LE ESERCITAZIONI si terranno al campo scuola di Sambucheto

9 Settembre 2022 - Ore 12:58 - caricamento letture

Un nuovo corso di formazione per dog & pet sitter. Lo hanno organizzato Legambiente Marche e l’associazione Animals Mago Ranch: «una comunione di intenti volta alla formazione di giovani e meno giovani motivati, amanti della natura e del volontariato ad essa connesso, che abbiano una forte empatia nei confronti sia degli umani che degli animali in genere – spiegano in una nota -. Il percorso formativo è dedicato a tutti coloro che vogliono acquisire una professione consapevole e professionalmente strutturata, lavorare a stretto contatto con gli animali e conseguire le competenze necessarie per la loro gestione perché avere un background dimostrabile può aiutare a distinguersi da molti concorrenti “improvvisati”».

Nelle 80 ore di corso si approfondiranno vari argomenti: quadri normativi, leggi, responsabilità, aspetti assicurativi e fiscali con esperti del settore. «Saranno proposti modelli, formulari, contratti, file contabili e di gestione clienti per organizzare amministrativamente il lavoro, verranno analizzate modalità efficienti ed efficaci di approccio al cliente, i vari sistemi di promozione e marketing e tanto altro – prosegue la nota -. Verrà dato ampio spazio alla gestione consapevole del cane e/o del pet, per garantirne la sicurezza e il benessere con competenza e senza improvvisazioni. Il corso permetterà di acquisire attraverso soprattutto la pratica, le conoscenze in merito ad attitudini e caratteristiche delle razze canine, dai segnali comunicativi alla socializzazione e ai comportamenti a seconda dei differenti contesti ambientali, ai bisogni etologici e le sue motivazioni, alla gestione delle camminate e a come gestire le emergenze in caso di fuga. Analizzerà le varie attrezzature, la gestione del gioco e del cibo, la somministrazione di terapie fino ad arrivare alla gestione delle

emergenze con il corso pratico di pronto soccorso».

Ogni argomento sarà approfondito con la collaborazione di docenti nei vari settori: avvocati, commercialisti, medici veterinari, educatori/istruttori cinofili, rappresentanti delle forze dell’ordine e altri.

Il corso si terrà con sessioni sia online, su piattaforma il mercoledì, sia in presenza con esercitazioni pratiche di oltre 40 ore, che si svolgeranno al campo scuola di Sambucheto, alcune domeniche al mese nella mattinata.

La data di inizio è il 26 ottobre alle 20. La quota di partecipazione sarà di 275 euro. «Il ricavato al netto delle spese, sarà utilizzato interamente per aiutare gli animali in difficoltà – conclude la nota -. I requisiti richiesti sono: età minima 18 anni, senso di responsabilità, esperienza nel trattare con gli animali e il desiderio di trascorrere molte ore a contatto con loro accudendoli con affetto come farebbe il loro proprietario». Termine di iscrizione martedì 18 ottobre (numero di posti limitato).

Informazioni dettagliate e modulo di iscrizione sul sito https://www.magoranch.com/Corso-Pet-e-Dog-Sitter.html

