Chiesanuova alla prova “Eccellenza”:

«Faticheremo a salvarci?

No, potremo restarci»

CALCIO - Domenica alle 15.30 i biancorossi esordiranno nel torneo con il derby del Sandro Ultimi, contro il Montefano. Parla capitan Carlo Mongiello: «Sarà un debutto tosto, ma vogliamo iniziare nel modo giusto. Questo è un piccolo paese ma dal cuore grande ed ama la sua squadra. Proveremo a regalare altre gioie ai tifosi»

Questo pomeriggio il Chiesanuova svolgerà la rifinitura, ultima delle quattro sessioni di allenamento consecutive della settimana e domenica alle 15.30 farà il debutto “vero” in Eccellenza. Una settimana dopo l’esordio vincente in Coppa, biancorossi di nuovo in casa e la “prima” sarà ulteriormente speciale perché derby contro il Montefano. In una vigilia così importante, parola al capitano Carlo Mongiello, che ritorna al gol contro il Valdichienti Ponte: un rigore calciato di potenza. «È stata una sorta di liberazione perché tutti ci etichettano come una matricola che farà fatica a salvarsi. Volevo invece dimostrare che non solo abbiamo guadagnato la categoria, ma potremo restarci – dice l’ex Maceratese e Tolentino -. Nei primi venti minuti li abbiamo sorpresi, forse si aspettavano di trovarci in difficoltà ed invece abbiamo rifilato loro tre reti. Il nostro approccio deve essere sempre questo, umile. Poi siamo calati e siamo stati disattenti. Quindi nella ripresa, in dieci, ci siamo difesi benissimo. Il secondo tempo ha manifestato ancora una volta la nostra compattezza, siamo una squadra e tutti sono disposti a fare la guerra».

Domenica arriva invece il Montefano, formazione che dal 2018 milita in Eccellenza ed ha cominciato col botto superando 2-0 la Maceratese negli ottavi di Coppa. «Il risultato non mi ha sorpreso. I viola conoscono bene ormai la categoria, la Rata è comunque una neopromossa e deve calarsi nella nuova realtà. Il Montefano ha diversi elementi di spessore, in primis penso a Dell’Aquila con cui ho giocato assieme in passato. Sarà un debutto tosto, ma vogliamo iniziare nel modo giusto. Chi ben comincia è a metà dell’opera no? – conclude il capitano del Chiesanuova Carlo Mongiello -. Vedere lo stadio pieno domenica scorsa è stato bello e tra due giorni lo sarà ancora di più. Questo è un piccolo paese ma dal cuore grande ed ama la sua squadra di calcio. Proveremo a regalare altre gioie ai tifosi».

