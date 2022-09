Sviluppo del territorio

ed energie rinnovabili:

convegno ad Unicam

CAMERINO - L'appuntamento è per venerdì alle 16,30 nell’aula magna del Polo di Informatica

“Sviluppo socio-economico e compatibilità ambientali delle energie rinnovabili nei siti protetti e paesaggisticamente sensibili” è il tema del convegno promosso da Università di Camerino, Fondazione Mattei, Centro Studi Luglio ’67, Club per l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi, Comune di Camerino, in programma venerdì alle 16,30 nell’aula magna del Polo di Informatica Unicam.

I lavori saranno aperti dai saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, del sindaco Roberto Lucarelli e del vicpresidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui. Seguiranno poi gli interventi dei docenti Unicam Andrea Catorci e Francesco Nobili, del docente Univpm Francesco Corvaro, del presidente Centro Studi Luglio ’67 Raimondo Turchi, del presidente Club per l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi Giuseppe Faustini, di Cesare De Rosa, Marco Iezzi, Annalisa Ingrosso, Giorgio Maurini, Cristiana Romani dell’Osservatorio Enrico Mattei, del oresidente Fondazione Mattei Aroldo Curzi Mattei, di Antonio Careddu, del chairman of Relight, Bay Capital and Arkham, Gokham Baycam Investments, il consigliere regionale Renzo Marinelli. Interverrà anche Gianluca Loffredo, subcommissario straordinario Sisma 2016.

I lavori saranno moderati da Elisabetta Torregiani, delegata del Rettore Unicam ai rapporti con le imprese, mentre le conclusioni saranno a cura di Massimo Guidi, presidente Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. «E’ proposito di tutti i soggetti coinvolti nei progetti – spiega Unicam – evidenziare in maniera sistematica l’unicità geomorfologica ed ambientale, la storicità e le certe irripetibilità che vedono inclusi tutti gli aspetti relativi all’interazione tra uomo e natura presenti in questa esclusiva, piccola, quasi nascosta porzione del territorio marchigiano. Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire i temi relativi alla valorizzazione del territorio attraverso l’incremento delle produzioni di energia dalle fonti rinnovabili nel rispetto dell’ecosistema, la rigenerazione culturale, i nuovi orizzonti e gli investimenti economici possibili con ricadute positive in termini di coesione sociale e di appartenenza alla comunità della Sinclinale».

