Imago, impressioni maceratesi:

la mostra di Capitani

nei locali del bar Pistello

MACERATA - Vernissage dell'esposizione fotografica domani, venerdì, alle 19,30

8 Settembre 2022 - Ore 09:51 - caricamento letture

Il bar “Pistello” di Macerata presenta la mostra fotografica di Francesco Capitani, fotografo amatoriale maceratese che racconta, tramite il suo obbiettivo e la sua passione, alcuni luoghi del nostro territorio e le loro atmosfere. Francesco, classe 1986, originario di Macerata ma residente a Corridonia, è un fotografo per passione. Una passione la sua che nasce in occasione del viaggio fatto nel 2012 a New York che lo vede cimentarsi nella fotografia con una reflex prestata da un amico.

Da lì in poi, la macchina fotografica è stata la sua fedele compagna di viaggio e di emozioni. Francesco dice che la tecnica non è tutto, crede che la passione, attraverso l’immagine, deve saper parlare all’osservatore; non disdegna comunque una post-produzione (ormai parte integrante della fotografia) ma solo a patto che la foto non venga stravolta nei colori e nelle forme.

Per quanti volessero conoscere meglio Francesco Capitani e le sue foto, l’evento sarà inaugurato venerdì 9 settembre alle 19,30 nei locali del bar “Pistello” dove lo staff, il fotografo e le curatrici della mostra, Barbara e Mara, saranno lieti di accogliete tutti coloro che intendono partecipare; l’apertura della mostra sarà preceduta da una breve introduzione per raccontare lo scopo e le motivazioni di tale collaborazione. L’opening sarà seguito da un aperitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA