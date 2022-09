Il Barattolo torna domenica

MACERATA - Il mercatino sarà aperto dalle 9 alle 20. Sulle bancarelle oggetti antichi, rarità, abbigliamento vintage, artigianato, articoli per collezionisti

Torna il Barattolo nel centro di Macerata. Appuntamento domenica, dalle 9 alle 20. Il mercatino, allestito in piazza della Libertà, Loggia dei mercanti, Palazzo degli studi, galleria Scipione e piazza Cesare Battisti, proporrà tanti oggetti per tutti i gusti: porcellane, argenti inglesi, vero artigianato, collezionismo, complementi d’arredo anni ’20 e ’40, abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria in argento e pietre dure, libri nuovi e usati, preziose stampe e fumetti da collezione, cd, dvd e vinili, rari documenti della storia locale, oggettistica di ogni genere realizzata a mano in legno, stoffa e metallo. Info e prenotazioni: 3339332225.

