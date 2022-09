«Alta coscienza civica e morale»

La Croce rossa premia l’Ica

POTENZA PICENA - Il comitato locale presieduto da Matteo Carlocchia ha consegnato un attestato e la medaglia di benemerenza "Il Tempo della Gentilezza" al presidente dell'azienda Sandro Paniccia per quanto fatto durante la pandemia

Croce Rossa Italiana premia l’azienda Ica con l’attestato e la medaglia di benemerenza “Il Tempo della Gentilezza”.

La medaglia di benemerenza è finalizzata a compensare gli autori di attività di volontariato, sostegno, collaborazione, nel perseguimento degli obiettivi della Croce Rossa durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid. ‘Il Tempo della gentilezza’, è il progetto che la Croce rossa italiana ha messo in atto per offrire assistenza alla popolazione fragile del territorio durante il periodo dell’emergenza Covid. Tra i servizi offerti, la consegna di generi alimentari e farmaci a domicilio a persone positive al Covid o in isolamento e senza rete famigliare di supporto, e ad anziani o immunodepressi per i quali era sconsigliato frequentare i pubblici esercizi, oltre alla consegna di effetti personali a pazienti ricoverati in reparti Covid.

Il conferimento, voluto dal presidente nazionale Cri Francesco Rocca e consegnato da Matteo Carlocchia, presidente Cri Porto Potenza Picena al presidente della Ica Sandro Paniccia «in segno di gratitudine per avere dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica, palesando alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’associazione della Croce Rossa».

Durante la pandemia l’azienda ha donato loro prodotti professionali per l’igenizzazione dei mezzi da soccorso e degli operatori. «Ogni giorno, nei due anni di emergenza – racconta il presidente locale dell’associazione – sono stati tanti i volontari che hanno prestato il loro servizio, poiché dietro a ogni attività di Croce Rossa c’è sempre uno staff di persone. In quel periodo lo sforzo maggiore è stato quello dell’autoprotezione dei volontari stessi, per evitare il diffondersi del contagio tra loro, e verso le loro famiglie, e quindi l’interruzione della rete di aiuto. Per questo, fondamentale è stato il contributo voluto dal presidente Paniccia, ossia la fornitura di prodotti che hanno permesso un’igienizzazione dei nostri mezzi da soccorso e delle divise dei volontari Cri alla fine di ogni turno di servizio».

