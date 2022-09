Pino secco, sarà abbattuto

TOLENTINO - Domani lavori in viale della Repubblica per tagliare l'albero

7 Settembre 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture

Albero da abbattere in viale della Repubblica a Tolentino, i lavori al via domani (8 settembre) dalle 8,30. Si tratta di un pino, ormai secco, che sta in prossimità della palestra Lucatelli. Per svolgere le operazioni di abbattimento in sicurezza, verrà chiuso al traffico un breve tratto di strada.

