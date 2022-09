Il premio Dolores Prato

a “Cuore di furia”

TREIA - La prima edizione è andata a Romana Petri che è stata scelta dalla giuria tra le cinque autrici finaliste

5 Settembre 2022 - Ore 15:10 - caricamento letture

Premio letterario “Dolores Prato – Città di Treia”, la prima edizione vinta dal romanzo Cuore di furia di Romana Petri. L’autrice è stata premiata ieri dal sindaco Franco Capponi. Il testo ha convinto una giura tecnica composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore letterario e culturale: Anna Bardazzi, Fabrizio Catalano, Francesca Chiappa, Marta Perego, Yari Selvetella, Simonetta Sciandivasci, Lucia Tancredi.

La premiazione, intervenuta nell’ambito della serata conclusiva del festival letterario “Giù La Piazza”, organizzato dall’associazione culturale Ev ed anch’esso alla prima edizione, ha visto presenti le 5 finaliste le quali, rispondendo alle domande dei componenti della giuria tecnica, hanno avuto occasione di presentarsi e di raccontare le loro storie ed i loro romanzi: “Ciò che nel silenzio non tace” di Martina Merletti, “L’impero della polvere” di Francesca Manfredi, “Nina sull’argine”, di Veronica Galletta e “L’estate che resta”, di Giulia Baldelli.

Presente in sala anche gran parte della giuria popolare, composta da lettrici forti del territorio, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo ed hanno portato a termine il loro compito con passione e dedizione. Il premio, dedicato a Dolores Prato nel 130esimo anniversario della sua nascita, oltre ad omaggiare e ricordare una delle più importanti autrici del ‘900, ha voluto puntare i riflettori sulla scrittura delle donne, esprimendo una declinazione al femminile molto apprezzata anche dal pubblico. Pensato dall’amministrazione comunale di Treia, in collaborazione con la giornalista Lucrezia Sarnari, al Premio letterario hanno potuto concorrere, infatti, le opere di narrativa italiana prodotte da scrittrici e pubblicate per la prima volta nel periodo 1 Marzo 2019 – 31 marzo 2022. Il sindaco Franco Capponi ha ringraziato la curatrice del premio, Lucrezia Sarnari, le scrittrici, finaliste e non, la giuria popolare, la giuria tecnica, l’Ufficio cultura del comune di Treia, l’associazione culturale Ev e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa in veste di spettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA