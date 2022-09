Ortaggi in regalo in una via del centro

«Prendeteli solo se davvero ne avete bisogno»

MACERATA - L'iniziativa di solidarietà di Petra Carsetti che ha lasciato un cesto di verdura in via Mozzi

Raccoglie ortaggi dall’orto del padre e li regala a chi ne ha bisogno. Sono a disposizione in un cesto in via Mozzi a Macerata. E’ l’idea di Petra Carsetti, residente del centro storico.

«Oggi ho cominciato a togliere un po’ di piante e ho cercato di prendere più ortaggi possibili per poterli regalare. E’ tutto biologico e affidabile spero che la gente non se ne approfitti ma che venga presa la verdura da chi è veramente bisognoso».

Carsetti ha appeso un cartello con le istruzioni proprio sopra un bel cesto di pomodori e zucchine.

Una iniziativa, quella di regalare gli ortaggi, che registra diversi episodi in tutta Italia, tanto che in alcune zone esistono anche degli orti solidali che producono esclusivamente per i meno abbienti.

Una bella idea di Petra Carsetti in un periodo in cui i maceratesi, come molti altri, sono alle prese con il caro bollette e l’inflazione e qualsiasi aiuto è apprezzabile, soprattutto se ha anche l’obiettivo di evitare sprechi.

