LA CRITICA del gruppo di opposizione Prima Treia: «Confidiamo che si faccia chiarezza già dalla programmazione delle prossime festività natalizie»

3 Settembre 2022 - Ore 09:46 - caricamento letture

«Sugli eventi l’Amministrazione comunale di Treia predica bene, indicando alle Associazioni di non sovrapporsi, ma poi razzola male facendolo lei stessa. A nulla valgono le riunioni di inizio anno per organizzare il calendario delle iniziative estive». E’ l’attacco che arriva dai consiglieri di opposizione di Prima Treia Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini.

«Ne è l’ennesima dimostrazione il mese di settembre – continuano i tre – quando già da questo settimana a subirne le spese, tra le altre, saranno feste importanti e consolidate a Chiesanuova, Passo di Treia e Santa Maria in Selva. Sia chiaro e lo affermiamo a scanso di equivoci: nessuna colpa hanno i vari organizzatori dei vari eventi in questione, ma è evidente l’indifferenza mostrata dall’Amministrazione comunale in un periodo in cui risulta essere sempre più difficile proporre iniziative per chi può contare solo sull’aiuto dei privati. Tuttavia, si potrebbe obiettare come una offerta variegata in realtà attiri in città un pubblico maggiore ed eterogeneo. Indicazione accettabile solo e soltanto se il personale pubblico a disposizione fosse numericamente sufficiente a sostenere dal punto di vista burocratico e logistico, senza ulteriori sforzi, la contemporaneità di più eventi. Altresì gli uffici, le forze dell’ordine e i volontari vengono puntualmente oberati delle più svariate richieste e mansioni, con spostamenti d’orario o altre indicazioni che cambiano in poco tempo e che molto spesso si contraddicono tra loro, con un evidente aggravio in tutto questo in particolare per i residenti del centro storico. Inoltre, che senso avrebbe allora chiedere con veemenza ai comitati locali di non sovrapporsi pena l’esclusione dal calendario treiese qualora la contemporaneità fosse per la giunta Capponi un fatto premiante? Confidiamo – concludono Sampaolo, Mozzoni e Gagliardini – che si faccia chiarezza già dalla programmazione delle prossime festività natalizie».

