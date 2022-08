Rischio idrogeologico,

lavori al fiume Potenza

SAN SEVERINO - Il tratto interessato va dal ponte di Sant'Antonio a Taccoli

23 Agosto 2022 - Ore 14:57 - caricamento letture

Lavori sul fiume Potenza, a San Severino: si tratta di opere per il ripristino della funzionalità idraulica del tratto che va dal ponte di Sant’Antonio alla frazione di Taccoli. Se ne sta occupando il servizio Tutela del territorio della Regione. Le opere sono state appaltate dal Genio civile di Macerata grazie ai fondi comunitari destinati a interventi legati al rischio idrogeologico nei comuni del cratere. Il territorio di San Severino Marche in passato è stato interessato da eventi disastrosi a causa dello straripamento delle acque del Potenza che, in alcuni casi, hanno costituito anche un serio pericolo per la popolazione e per le attività presenti lungo le sponde.

