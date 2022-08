E’ morta la maestra Piergiorgia Paolinelli

SARNANO - L'insegnante in pensione era la mamma del consigliere comunale di San Severino Tarcisio Antognozzi. Il funerale domani, mercoledì 25 agosto, alle 9.30, nella chiesa di Sant’Agostino

23 Agosto 2022 - Ore 13:09

E’ morta a 86 anni la maestra Piergiorgia Paolinelli. Si è spenta nella sua casa di Sarnano. Insegnante di scuola elementare da tempo in pensione, per anni aveva formato generazioni di sarnanesi. Lascia i figli Tarcisio Antognozzi (consigliere comunale a San Severino) e Gilberto, le figlie Cinzia e Donatella, le nuore, i generi gli amati nipoti.

L’intero Consiglio comunale della Città di San Severino si è unito, in queste ore, al dolore che ha colpito il consigliere Tarcisio Antognozzi. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, in un messaggio alla famiglia ha espresso vicinanza e affetto unendosi al cordoglio espresso anche dai componenti i gruppi comunali Insieme per San Severino e San Severino Futura.

Nell’obitorio sarnanese è stata allestita la camera ardente, i funerali si svolgeranno domani (mercoledì 25 agosto), alle 9.30, nella chiesa di Sant’Agostino, a Sarnano. La famiglia ha deciso di raccogliere offerte da devolvere all’associazione Anffas dei Monti Sibillini.

