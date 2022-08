Cbf Balducci, ci siamo:

giovedì il via agli allenamenti

VOLLEY - Le maceratesi si radunano mercoledì poi l'inizio della preparazione in vista della prima storica stagione nella massima serie

23 Agosto 2022

Conto alla rovescia ormai finito in casa Cbf Balducci Helvia Recina Macerata per il via alla grande stagione dell’esordio in Serie A1 femminile. A distanza di 3 mesi da quell’ultimo pallone caduto al Banca Macerata Forum che ha sancito la storica promozione delle ragazze di Paniconi nel massimo campionato (era lo scorso 21 maggio), per la arancionere è giunto il momento di ritrovarsi ed iniziare la preparazione verso il via al campionato, previsto per il 23 ottobre prossimo con la trasferta di Novara.

Mercoledì 24 agosto (alle 18,30) in programma il raduno di dirigenza, squadra e staff al ristorante Liolà di Montecassiano per un primo contatto e un momento conviviale per dare il via alla nuova avventura. A rispondere alla prima chiamata mancheranno soltanto due atlete: la schiacciatrice polacca Ola Lipska (in arrivo il 29 agosto a causa di impegni personali come d’accordo con la società) e l’opposta israeliana Polina Malik, che raggiungerà Macerata soltanto il 15 settembre perché impegnata con la sua Nazionale nelle qualificazioni Cev ai campionati europei del 2023.

Tutte le altre ragazze della rosa arancionera saranno invece presenti: l’opposta Akuabata Okenwa, le schiacciatrici Symone Abbott, Alessia Fiesoli e Giorgia Quarchioni, le centrali Francesca Cosi, Beatrice Molinaro e Aurora Poli, le palleggiatrici Nikol Milanova e Maria Irene Ricci, i liberi Silvia Fiori e Francesca Napodano.

Giovedì 25 agosto, invece, i primissimi appuntamenti in palestra al Banca Macerata Forum: in mattinata è prevista una seduta di pesi, mentre nel pomeriggio (alle 15) sarà il momento della seduta di tecnica. Venerdì spazio all’allenamento metabolico allo stadio Helvia Recina al mattino mentre nel pomeriggio di nuovo al palasport maceratese, prima del weekend libero concesso dallo staff tecnico della Cbf Balducci Hr Macerata guidato da coach Luca Paniconi.

