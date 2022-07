Scudetto Csi alla Puma Volley (Foto)

«Lo dedichiamo a Paolo Mercuri»

TRIONFO per la squadra maceratese, il successo dedicato al capitano scomparso tragicamente un anno fa

19 Luglio 2022 - Ore 16:19 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Domenica 17 luglio 2022 resterà una data storica. Nel giorno d’oro della pallavolo italiana la Puma Volley vince lo scudetto. La squadra maceratese del team misto trionfa nella final four di Cesenatico e si laurea campione d’Italia Csi. In finale la Puma Volley ha avuto la meglio per 3 a 1 sulla River Piacenza, con identico punteggio si era chiusa la semifinale contro il Carotenuto Sant’Agnello.

«Due cose mi sento di dire in questo momento – afferma l’allenatore-giocatore Manuel Sibilla – La prima è la dedica di questa vittoria, che rivolgiamo al nostro capitano, Paolo Mercuri, deceduto un anno fa. Gli avevamo promesso che prima o poi ci saremmo riusciti, adesso ce l’abbiamo fatta, peccato che lui non sia qui con noi. E poi ci tengo a dire che la nostra non è una squadra, è una grande famiglia. Pensi, avevamo un giocatore che era a Milano per un impegno, non riusciva a trovare alcun mezzo per tornare, un nostro tesserato ha preso la macchina ed è andato a prenderlo. E’ l’emblema di quanto sia forte il legame del nostro gruppo, è la nostra forza. Ci aiutiamo, ci vogliamo bene, ci sosteniamo a vicenda».

Questa la rosa della Puma Volley che si allena nella palestra di Casette Verdini ed annovera atleti locali che vanno dai 21 ai 50 anni. Palleggiatrici Irene Croceri (dirigente), Elisa Ottaviani, Cristina Zamponi, Lucia Uguccioni, Sofia Tentella. Opposti Manuel Sibilla, Andrea Conti e Mirko Capotondo. Schiacciatori Stefano Carlacchiani, Fabio Mariani, Francesco Del Gobbo, Daniele Palmieri (capitano), Roberto Spreca. Centrali Elisa Tombesi, Eleonora Rita, Valentina Mengoni, Giorgia Animento, Luca Pascucci, Edoardo Sciarra. Liberi Rita Gentili, Valentina Verdolini, Jessica Capannelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA