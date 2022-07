Bambina cade in un pozzo,

attimi di paura a Cingoli:

vigile del fuoco si cala e la salva

L'ALLARME lanciato dai parenti della piccola intorno alle 12,30. E' precipitata per circa 7 metri, in fondo c'era dell'acqua e questo ha attutito la caduta. Uno dei soccorritori è riuscito a raggiungerla e a imbracarla. E' stata portata ad Ancona con l'eliambulanza, sta bene

19 Luglio 2022 - Ore 13:20 - caricamento letture

di Leonardo Giorgi

Bambina precipita dentro un pozzo, l’acqua attutisce l’impatto: salvata da un vigile del fuoco che si è calato all’interno ed è riuscito a portarla fuori. È successo nelle campagne di Cingoli. La piccola, che ha sette anni ed è della provincia di Ancona, sta bene e si trova in ospedale per gli accertamenti. È stata trasportata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

Una bambina di sette anni questa mattina era andata a trovare i parenti che vivono a Cingoli, in località Troviggiano. Poi è uscita di casa per andare nel terreno dei parenti. Lì, secondo quanto ricostruito sinora sui fatti avvenuti questa mattina intorno alle 12,30, ha raggiunto un pozzo che è coperto da alcune assi. La bambina è salita sulle assi e una di queste si sarebbe spostata. In questo modo la piccola è precipitata all’interno del pozzo, profondo circa sette metri. Per fortuna in fondo c’era dell’acqua e non era profonda. L’acqua ha attutito la caduta. Ad accorgersi di quello che era successo sono stati i famigliari stessi che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Nel frattempo i parenti della bambina hanno calato nel pozzo una corda in modo che la piccola potesse aggrapparsi e non restare dentro l’acqua troppo a lungo. I vigili del fuoco una volta giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Il 118 ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. La bambina era cosciente e stava bene. Un vigile del fuoco, utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), si è calato all’interno del pozzo, per fortuna largo a sufficienza da permette questa operazione, e ha raggiunto la bambina. L’ha imbracata e in pochi minuti la piccola stata tirata fuori dal pozzo. Poi è stata affidata alle cure del 118. Nel frattempo l’eliambulanza era atterrata a Cingoli, non lontano da dove l’incidente era avvenuto, e ha caricato la minore per poi partire in direzione dell’ospedale di Torrette. La bambina sta bene.

(Ultimo aggiornamento alle 14,40)

© RIPRODUZIONE RISERVATA