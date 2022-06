Ladri nell’ambulatorio di Corvatta:

«Hanno spaccato la porta

e rubato un pc»

CIVITANOVA - E' stato lo stesso ex sindaco a renderlo noto: «La modalità sembra essere quella di un furto condotto da sbandati»

26 Giugno 2022 - Ore 20:18 - caricamento letture

Furto in un ambulatorio medico, sparito un pc. E’ successo a Civitanova, nel mirino dei ladri è finito lo studio dell’ex sindaco e medico di medicina generale Tommaso Corvatta, che si trova in corso Umberto I. E’ stato lui stesso a renderlo noto, oggi. «Giovedì notte – ha scritto Corvatta in un post su Facebook – sono stato avvertito dalla polizia che ignoti erano stati visti uscire dal mio ambulatorio. Al mio arrivo ho trovato la porta al 1° piano del mio ambulatorio spaccata, vari cassetti in alcune stanze aperti e rovistati; è stato asportato un computer del mio collega Giampaolo Stortini. La modalità sembra essere quella di un furto condotto da sbandati».

