“La gioventù musicale d’Italia”

per i cinquant’anni del Rotary

CAMERINO - Presentata la pubblicazione realizzata per la ricorrenza del sodalizio

26 Giugno 2022 - Ore 18:29 - caricamento letture

Il Rotary Camerino presieduto da Stefano Re, in collaborazione con il club di Tolentino di Ovidio Ciarpella e l’Innerweel Camerino di Fiorella Paino, ha organizzato un evento su “La gioventù musicale d’Italia e l’educazione musicale a Camerino” in occasione dei cinquant’anni di età dell’associazione. Nel corso della serata è stata presentata la pubblicazione realizzata per la ricorrenza del cinquantesimo del sodalizio. Relatori sono stati l’avvocato Corrado Zucconi, che ha presieduto in passato l’associazione, e il professor Francesco Rosati. Durante l’evento, che si è svolto a Villa Fornari di Camerino, si sono esibite Cecilia Formentelli al flauto, Matilde Formentelli al piano, Pauline Giachetta al violoncello. Ad accompagnarle alla tastiera c’era Frédérique Willem.

© RIPRODUZIONE RISERVATA