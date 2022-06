Contributo del Lions Club,

buoni per le rette dei centri estivi

MATELICA - L'intervento di solidarietà e sensibilità mirato per le fasce più deboli e nello specifico ai genitori di bambini e bambine con disabilità

26 Giugno 2022 - Ore 11:59 - caricamento letture

«Anche quest’anno l’associazione Lions Club, sempre presente sul territorio e vicina a coloro che hanno bisogno, ha devoluto un contributo straordinario, attraverso un intervento mirato di solidarietà e sensibilità per le fasce più deboli e nello specifico contribuire assegnando, dei buoni ai genitori di bambini e bambine con disabilità, da poter utilizzare per il pagamento delle rette dei Centri estivi di Matelica, per l’anno 2022». A comunicarlo in una nota congiunta il sindaco Massimo Baldini e gli esponenti del club. «Lo scopo è quello di permettere a questi bambini di poter essere inseriti per un tempo più prolungato, in un contesto di gioco e socializzazione, sollevando così le famiglie dal carico di cura. Il sindaco Massimo Baldini, unitamente all’assessore ai Servizi Sociali Rosanna Procaccini e tutta l’Amministrazione comunale di Matelica che hanno finanziato i progetti dei Centri estivi 2022, ringraziano l’associazione Lions Club e l’ Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, per la collaborazione e l’impegno profuso nei confronti di chi ha necessità augurando a questi bambini una buona estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA