«Rievocazione della marcia su Roma»

Un post sulla festa scatena la bufera

MACERATA - Alta tensione in Comune dopo la sortita social di un esponente Pd. Nel mirino il corteo per le celebrazioni per il titolo di Città. Indignazione tra gli amministratori, qualcuno ha evocato il possibile ricorso alle vie legali

21 Giugno 2022 - Ore 18:52 - caricamento letture

«La rievocazione della marcia su Roma»: è bastata la pubblicazione del commento appena citato sotto la foto delle autorità presenti al corteo della festa per il titolo di Città, a scatenare un vespaio di polemiche. Autore del post Zeno Meriggi, attuale componente del direttivo del circolo del Partito democratico, ex presidente dell’associazione Anteas e componente del collegio dei probiviri dell’Anffas.

Nella foto sono ritratti, da sinistra, il deputato della Lega Tullio Patassini, il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Consiglio Francesco Luciani e il vicepresidente della Provincia Claudio Morresi.

Pubblicato il post sono seguiti like e condivisioni, tra questi sindaci e consiglieri comunali. L’abbinamento della festa per il titolo di Città alla marcia su Roma non è stato gradito in Comune dove ieri mattina si è svolta una riunione tra alcuni amministratori e si è discusso della questione, c’è stato chi ha preso in esame la possibilità di un ricorso alle vie legali e chi ha prospettato l’ipotesi, più morbida, di una richiesta di cancellazione del post reputato diffamatorio. Nessun commento, per ora, dal Comune dove trapela soltanto una profonda indignazione. Tace il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani: «Non ho nulla da dire».

