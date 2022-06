Unimc cerca tutor

per la radio di ateneo

MACERATA - Pubblicato il bando di selezione per laureati in scienze della comunicazione o affini. Scadenza: 30 giugno

L’università di Macerata cerca laureati in scienze della comunicazione o affini come tutor della webradio di Ateneo Rum. Chi verrà scelto affiancherà il responsabile nella gestione delle riunioni di redazione, delle attività amministrative, delle iniziative e dei social media. Il candidato dovrà aver conseguito una laurea in Scienze della comunicazione, o affini, di primo o secondo livello, entro il 30 giugno, data di scadenza del bando. Il testo completo, insieme al modello di domanda, è disponibile nel sito di ateneo www.unimc.it alla voce “Ateneo, bandi e concorsi”.

Al candidato è offerto un contratto di lavoro autonomo retribuito della durata di un anno. La domanda di partecipazione può essere presentata a mano, per posta raccomandata o posta elettronica certificata.

Gli studi di radio Rum, integralmente rinnovati nella strumentazione tecnica e ospitati nei locali della Provincia sotto la Galleria Scipione, con l’avvio del nuovo anno accademico potranno essere il laboratorio di nuove idee e programmi radiofonici proposti dagli studenti, da sempre protagonisti e anima del progetto. Gli speaker trattano temi che vanno dal mondo dell’arte alla politica, dalle curiosità musicali all’attualità della vita maceratese e internazionale, oltre a libri, cinema, favole, viaggi e programmi in lingua inglese.

