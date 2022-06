Macerata Sub a Ventotene,

ecco chi ha ottenuto i brevetti

TEMPO LIBERO - L'associazione ha portato a termine sull'isola i numerosi corsi ad ogni livello avviati nel periodo invernale

17 Giugno 2022 - Ore 11:45 - caricamento letture

Con un fine settimana da incorniciare, la Polisportiva Maceratese del tempo libero, con il suo settore subacqueo “Macerata Sub”, ha portato a termine all’isola di Ventotene i numerosi corsi ad ogni livello della didattica Padi Professional Association of Diving Instructors, avviati nel periodo invernale.

Per lo staff, composto da Giuseppe Bellesi, Fabio Scocco, Lorenzo Moretti, Naomi Massaccesi, Massimiliano Sperandini e Michele Carassai, grande lavoro ma anche grandi soddisfazioni per i nuovi brevetti conseguiti e per il perfezionamento raggiunto anche da altri sub presenti.

Hanno conseguito il brevetto Open Water i corsisti Michele De Filippo, Sonia De Gaetano, Giacomo Foresi, Alessandro Giardetti, Tommaso Grattini, Carlotta Latini, Denise Meo.

Mentre hanno ottenuto il brevetto per il livello avanzato i subacquei Marika Marcolini, Federica Monteneri, Serena Fiecchi, Fabio Animento, Michele Cervigni, Alessandro Senesi e Renzo Pistelli.

Esperienza positiva anche per i già brevettati Giovanni Cioverchia, Dino Piersantelli, Chiara Galeazzi, Giovanni Cinque, Beatrice Scocco, Vinicio Morichetti, Pier Giuseppe Cingolani, Andrea Pascucci, Andrea Giacomini e Giordano Pierella che hanno perfezionato la tecnica subacquea. Piacevole la vacanza anche per gli accompagnatori, che hanno potuto, grazie al bel tempo gustare tutte le bellezze di quest’isola, semplicemente incantevole.

“Macerata Sub” è già al lavoro con l’organizzazione di nuovi corsi ed è pronta ad aprire le porte a tutti coloro che vorranno cercare nuove emozioni e avere una nuova prospettiva del mondo.

