Investita e soccorsa dall’eliambulanza

CIVITANOVA - L'incidente in via De Amicis, una donna trasportata a Torrette

Donna investita a Civitanova e trasportata a Torrette. E’ avvenuto poco dopo le 9 in via De Amicis, immediati i soccorsi. Sul posto medicalizzata e ambulanza, gli operatori dell’emergenza hanno allertato l’elicottero e portato le prime cure del caso, poi hanno trasferito la donna alla piazzola dove è atterrata l’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento in codice rosso all’ospedale di Ancona.

