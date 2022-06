#scrivere, i nuovi autori

“sfilano” all’Hab

MACERATA - Ultimo incontro prima dell'estate per la rassegna ideata dal locale per promuovere la scrittura. Nuovi appuntamenti a settembre

Una rassegna di nuovi autori. Si chiama #scrivere ed è stata ideata dal locale Hab di Macerata per promuovere l’importanza della scrittura e della comunicazione al giorno d’oggi. L’ultimo incontro prima dell’estate si è svolto domenica.

«Sapere che nell’era dei social – scrivono gli organizzatori – moltissimi, anche tra i più giovani, siano interessati alla lettura e all’acquisto di libri è un segnale positivo. Un incontro veramente piacevole, ricco di spunti e soprattutto umanamente profondo, quello di domenica scorsa. Ospiti dell’incontro Margherita Gobbi e Coalberto Testa, con la loro prima pubblicazione».

Margherita Gobbi ha parlato dell’importanza dei contatti umani e dello scambio di opinioni, che questa nuova attività le permette. Dirigente scolastica, ora è in giro per l’Italia a promuovere il suo libro, “la spirale delle vite perdute”.

Coalberto Testa, ingegnere, parla della scrittura come salvifica e rigenerante, quasi terapeutica. Nel suo “L’altro volto della verità” ha ripercorso anche momenti importanti della sua giovinezza.

Hab, che al suo primo appuntamento con la Rassegna aveva ospitato il giovane poeta Davide Giuliodori, dà appuntamento dalla fine di settembre, con nuovi scrittori, ed invita tutti a candidarsi per partecipare con le proprie opere. «Dare spazio alla cultura dello scrivere viene ritenuto fondamentale, specie in un’epoca che fa della velocità lo standard di ogni attività».

