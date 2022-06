Cocktail di farmaci,

donna salvata dai carabinieri

PORTO RECANATI - I militari hanno risposto alla richiesta di soccorso del compagno e rintracciato una 41enne che è stata poi portata in ospedale a Civitanova dal 118

13 Giugno 2022

Donna si allontanata da casa e tenta il suicidio con i farmaci, i carabinieri e il 118 la salvano. Sono stati i militari a rintracciarla in una abitazione che la donna, una 41enne, ha a Porto Recanati. Quando è stata trovata aveva assunto dei farmaci e il 118, dopo le prime cure sul posto, l’ha trasportata in ospedale a Civitanova. I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio intorno alle 16. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno ricevuto un sos dal compagno della 41enne. L’uomo ha detto che la donna si era allontanata da casa con intenti suicidi. La 41enne ha una casa a Porto Recanati, ed è lì che si sono subito concentrate le richieste. All’abitazione sono arrivati i carabinieri che all’interno hanno trovato la 41enne, semicosciente. Aveva assunto dei farmaci (si tratterebbe di ansiolitici e antidepressivi). I militari hanno subito chiamato il 118. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni questa sera erano date in miglioramento.



