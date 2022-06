Baldassarri doppio podio a Misano

Vince gara uno

ma viene retrocesso al secondo posto

SUPERSPORT - Il motocislista di Montecosaro conclude al secondo posto entrambe le corse. Sabato, reo di aver ecceduto i limiti della pista alla curva 15 durante l’ultimo giro, è stato penalizzato dalla direzione di gara

12 Giugno 2022

di Michele Carbonari

Si conclude con altri due podi il weekend di casa dell’Evan Bros Yamaha Team che, in gara 1 e 2 di Misano, nel mondiale Supersport, ha ottenuto due seconde posizioni grazie a Lorenzo Baldassarri.

Il day 3 si è aperto con il warm up, dove il centauro di Montecosaro ha compiuto le ultime prove in vista della corsa, percorrendo nove giri. Alle 12.45 si sono spenti i semafori e Balda ha preso subito la testa della corsa. Lorenzo ha mantenuto un passo veloce e costante, andando in fuga insieme ad Aegerter. Sceso in seconda posizione nel corso del penultimo giro, il 24enne ha cercato con grande audacia il sorpasso decisivo nell’ultimo passaggio, dovendosi però accontentare della piazza media del podio. «La gara di oggi è stata davvero intensa – dice Balda a fine gara -. Nella prima parte ho cercato di fare il mio ritmo, riuscendo così a giocarmi la vittoria sino alla fine. Purtroppo negli ultimi giri un piccolo problema mi ha reso attaccabile: Aegerter è stato bravo, ma sono comunque contento del risultato. Il team ha lavorato in maniera ottima, quindi dobbiamo continuare così».

Baldassarri, invece, ieri ha conquistato uno splendido successo, che si è però trasformato in una seconda posizione a causa di una penalizzazione. In mattinata si è deciso lo schieramento di partenza, con la Superpole. Balda ha lottato per la pole position fino agli ultimi secondo di sessione, ottenendo una ottima terza posizione, e dunque un posto in prima fila. Alle 15.15 è iniziata gara 1. Lorenzo si è reso protagonista di una buona partenza, che gli ha consentito di mantenere la terza piazza. Nei giri successivi il pilota di Montecosaro è andato in fuga insieme ad Aegerter e Bulega, arrivando nel finale a giocarsi la vittoria con i due rivali. Passato in seconda posizione all’inizio del penultimo giro, Balda è stato perfetto nel conquistare la testa della corsa nelle prime fasi dell’ultimo giro, ed a difendersi dagli attacchi di Aegerter nel proseguo del giro, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Reo di aver ecceduto i limiti della pista alla curva 15 durante l’ultimo giro, Baldassarri non ha potuto festeggiare la vittoria a causa della retrocessione in seconda posizione inflitta dalla direzione di gara. «E’ stata una gara difficile ma sono contento, dato che abbiamo fatto un bel weekend – afferma Balda al termine di gara 1 -. Ho gestito bene la corsa: volevo marcare Aegerter ed attaccarlo nel finale, ma purtroppo lottando con altri piloti ho perso un po’ di tempo, che lui ha sfruttato per scappare».

Terminato il fine settimana di Misano, il team di Ravenna e Lorenzo Baldassarri tornerà in pista a Donington, nel Regno Unito, nel weekend del 17 luglio.

