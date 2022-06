Un farmacista da record,

a 100 anni dietro il bancone

TOLENTINO - Arnaldo Marcelletti ha raggiunto il traguardo del secolo di vita

Cento anni e non sentirli, con la sua esperienza e saggezza continua ad essere presente nella storica farmacia di famiglia dove, coadiuvato dai figli e dai nipoti, continua a miscelare ingredienti per i suoi preparati curativi ma anche le “cartine” per i dolci. Ha festeggiato venerdì lo storico traguardo il tolentinate Arnaldo Marcelletti. Storica figura cittadina è il farmacista per antonomasia che ha dedicato 75 anni della sua vita alla cura dei pazienti che si sono affidati alla sua competenza e professionalità. Personaggio di spicco della comunità tolentinate è stato un assoluto protagonista della vita culturale, sociale ed economica della città. Fondatore dello Sci Club Tolentino e del Circolo Filatelico e Numismatico “Città di Tolentino” ha curato le pagine dell’Informatore Cittadino ed è stato organizzatore di spettacoli ed eventi. Competente collezionista di francobolli e cartoline storiche ha curato diverse mostre ed esposizioni.

