Una storia lunga 150 anni,

il concerto della “Santa Cecilia”

SANT'ANGELO IN PONTANO - Domenica le celebrazioni per l'anniversario del Corpo Filarmonico cittadino

10 Giugno 2022 - Ore 11:23 - caricamento letture

Un connubio di arte, storia e tradizione ambientato in un caratteristico borgo dell’entroterra maceratese.

L’arte musicale e la tradizione bandistica, la storia del paese e di tante generazioni che hanno sempre mantenuto viva la cultura musicale paesana, tramandandosi da padre in figlio la passione di suonare lo stesso strumento che fu del padre e del nonno, e che costituiva sempre motivo d’orgoglio per l’intera famiglia: tutto questo in un unico grande evento che si terrà domenica 12 giugno a Sant’Angelo in Pontano. Il Corpo Filarmonico cittadino “Santa Cecilia” presenta “150 anni della nostra storia”, un concerto per celebrare i 150 anni dalla fondazione della banda musicale cittadina.

I musicisti, per lo più santangiolesi, diretti dal maestro Marco Morlupi si esibiranno nella cornice del caratteristico centro storico del paese, invitando per l’occasione tutti i predecessori che hanno negli anni preso parte all’organico bandistico. Questo concerto, oltre che un modo per festeggiare l’ambizioso traguardo, sarà per tutti i componenti della banda e per il suo presidente Nicola Silauri, un’occasione per incontrarsi di nuovo nel nome della passione per la musica e della tradizione, nonché per ringraziare la cittadinanza e tutti i musicisti per la dedizione e l’impegno, grazie ai quali ogni anno la banda organizza concerti, sfilate ed eventi in paese e fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA