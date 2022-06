Tamponamento sulla provinciale,

coinvolti due tir e un furgone

CORRIDONIA - L'incidente sulla 485 a San Claudio, un ferito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata

Tamponamento a catena, coinvolti due mezzi pesanti e un furgone, il cui conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata. E’ successo intorno alle 11,45 lungo la provinciale 485 a San Claudio, immediato l’intervento sul posto dei soccorritori.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Corridonia, che si occupa di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, i tre veicoli si sono scontrati all’inizio di un rettilineo, tutti procedevano in direzione Macerata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del luogo dell’accaduto e dei mezzi coinvolti, anche gli operatori dell’emergenza che hanno prestato sul posto le prime cure del caso al conducente del furgone, poi trasportato in codice rosso per dinamica con l’ambulanza all’ospedale del capoluogo.

