Sei chili di hashish

pronti allo spaccio:

in carcere il pusher

MACERATA - L'uomo è stato trasferito nella casa di circondariale di Fermo dopo la condanna definitiva a tre anni e 19 giorni. Era stato arrestato nel 2017

10 Giugno 2022 - Ore 15:14 - caricamento letture

Sei chili di hashish pronti allo spaccio, in carcere il pusher. L’operazione è della Guardia di finanza di Macerata. Tutto inizia nell’aprile del 2017 quando le Fiamme gialle arrestano un marocchino trovato in possesso di diversi panetti di hashish, per un totale appunto di sei chili, oltre a 5mila euro in contanti. L’uomo è stato poi condannato in via definitiva a 3 anni, 19 giorni e 10mila euro di multa. E sul suo conto è scattato un ordine di carcerazione. I finanzieri hanno così rintracciato l’uomo a Macerata e lo hanno trasferito nel carcere di Fermo.

