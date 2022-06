Iscrizione ai centri estivi,

contributi per 30mila euro

RECANATI - L'amministrazione mette a disposizione la cifra, da oggi fino all’8 luglio le famiglie possono fare domanda

Il Comune di Recanati mette a disposizione della comunità un contributo di 30 mila euro per coprire in maniera parziale o totale i costi dell’iscrizione dei bambini e delle bambine della città ai Centri estivi. Da oggi fino all’ 8 luglio è possibile richiedere il contributo grazie al nuovo bando lanciato dall’Amministrazione recanatese dedicato ai minori di età compresa tra 3 e 14 anni per aiutare le famiglie in difficoltà. «Abbiamo voluto offrire la possibilità a tutti i bambini e le bambine della nostra città di stare insieme – ha dichiarato Sindaco Antonio Bravi – consapevoli di quanto sia utile alla loro crescita trascorrere il tempo con i propri coetanei, soprattutto dopo questi ultimi due anni di fatiche e distanze, connesse alla pandemia».

Il contributo erogabile ai nuclei familiari a rimborso delle spese di iscrizione sostenute è di 120 euro per ciascun figlio/a e di 500 euro per i minori disabili, , fino ad esaurimento della somma complessiva del budget di 30 mila euro. «Ci siamo impegnati per poter garantire almeno a una parte importante dei nostri bambini e bambine di poter fruire dei centri estivi – ha affermato Paola Nicolini assessora ai Servizi Sociali -. Riteniamo che i Centri estivi siano un’ esperienza di qualità, da vivere insieme ai propri pari, con la presenza di adulti esperti, potendo godere di giornate all’aperto, di sport, di giochi, di musica, di arte, di esperienze teatrali, di interazioni con la natura. Ringraziamo quanti si impegnano in questa accoglienza»

Possono richiedere il contributo tutte le famiglie con l’attestazione I.S.E.E. 2022 non superiore a € 12.170,60, residenti nel Comune di Recanati di cittadinanza italiana o europea. Per le famiglie di altri Paesi è necessario il permesso di soggiorno con validità almeno biennale. In particolare per la richiesta dedicata ai minori disabili non è necessaria l’attestazione I.S.E.E. 2022 ma solo il certificato della commissione medica per l’accertamento dell’handicap INPS. La domanda dovrà essere presentata da uno dei due genitori, se residenti in luoghi diversi dal genitore che risiede con i figli minori, entro le 14 del giorno 8 luglio prossimo con l’apposito modello cartaceo all’Ufficio PUA in Piazza “G. Leopardi” 26 (sopra all’Ufficio Anagrafe) nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle ore 9 alle ore 13.

