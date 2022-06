Cade dal motorino,

trasportata al pronto soccorso

MACERATA - L'incidente in via dei Velini, una ragazza portata dall'ambulanza all'ospedale

10 Giugno 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

Cade dal motorino, una ragazza trasportata al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12,30 in via dei Velini a Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per accertare tramite i rilievi del caso la dinamica dell’accaduto, la giovane che viaggiava in sella al suo motorino ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118, dopo le prime cure del caso sul posto, l’hanno trasportata in codice rosso per dinamica con l’ambulanza all’ospedale di Macerata.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA