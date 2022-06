Torna la “Fiera del Mare”,

130 bancarelle a Civitanova

L'APPUNTAMENTO in programma domenica dalle 8 alle 20 sul lungomare sud

9 Giugno 2022 - Ore 11:19 - caricamento letture

Torna la storica Fiera del mare, che tradizionalmente si svolge a Civitanova la seconda domenica del mese di giugno, ma che lo scorso anno è stata posticipata per ragioni di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria. Quest’anno la Fiera ospiterà circa 130 bancarelle disposte sul lungomare sud dalle 8 alle 20, ma è stata studiata una nuova soluzione che permetterà di occupare l’area in modo più razionale ed efficiente, garantendo la sicurezza, nell’interesse degli operatori commerciali che potranno contare su una migliore e più ordinata sistemazione delle bancarelle, oltre che in generale nell’interesse pubblico. Le operazioni di spunta si svolgeranno regolarmente alla presenza del Comando di Polizia locale e l’assistenza della Protezione civile. Per l’occasione scatteranno alcune modifiche alla viabilità, in base all’ordinanza pubblicata.

