Il weekend ad Appignano:

musica e spettacolo si sposano

con sport, storia e natura

GLI APPUNTAMENTI nel fine settimana organizzati dal Comune in collaborazione con diverse associazioni locali

9 Giugno 2022 - Ore 09:30 - caricamento letture

Tanti eventi nel fine settimana ad Appignano: musica, spettacolo, sport, storia e natura saranno protagonisti negli appuntamenti organizzati dal Comune in collaborazione con diverse associazioni locali.

Si inizia sabato con un compleanno importante: il corpo bandistico “Città di Appignano” festeggia i 140 anni dalla sua fondazione e lo farà in Piazza Umberto I alle 21,15 con il primo concerto della stagione diretto dal Maestro Mirco Barani. Domenica, al mattino, ritorna un importante evento dedicato agli appassionati delle due ruote, organizzato dall’asd Giuliodori Renzo: la Appignano Transubike. Per chi desiderasse partecipare il ritrovo e le iscrizioni (necessario certificato medico) saranno alle 8 al Giardino dei Tigli, dove poi si rientrerà per mangiare insieme con un ricco buffet offerto. Saranno disponibili due percorsi di diversa lunghezza, intervallati da un ristoro a metà percorso. Per info e iscrizioni: 3357819375 Marco – 3391639475 Stefano.

Sempre domenica, dalle 16,30, protagonisti la storia e la natura della campagna appignanese, con una passeggiata curata da Girastorie- Racconti in Cammino di Matteo Petracci, che accompagnerà i partecipanti in un percorso sulle orme del famoso brigante appignanese Bellente. A partire dalla sua storia, si parlerà di quella che fu un’epoca caratterizzata da forti ideali e spinte libertarie, tra l’assedio napoleonico e il governo papale. La passeggiata partirà nei pressi dell’agriturismo La Colombaia in contrada Carreggiano. Per info e prenotazione obbligatoria: Matteo 320.4316544. Domenica 12, alle 21 in Piazza Umberto I, si spegneranno le luci e si accenderanno i riflettori sul palco per “La Notte di San Giovanni”, nottata emblematica per il maceratese che vide l’insurrezione del primo moto carbonaro in Italia. L’associazione culturale “La Torre che Ride” di Potenza Picena porta in scena le gesta e gli ardori di quella notte concitata, ne svela i retroscena e catturerà gli spettatori in un vortice di emozioni e sentimenti, gli stessi che infiammarono gli attori dell’epoca. L’evento è gratuito e patrocinato oltre che dal Comune di Appignano, anche dalla Regione Marche e dal Garante dei Diritti della Persona.

