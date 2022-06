Esami di terza media per 2.795 maceratesi,

oltre 3mila si preparano per la maturità

I NUMERI - Le scuole della provincia in attesa delle prove finali che vedranno coinvolti migliaia di alunni e alunne

9 Giugno 2022 - Ore 18:22 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Penna, vocabolario, fogli di brutta copia, formule matematiche ben impresse in mente, seduti sui banchi e distanziati l’un l’altro nei lunghi corridoi: sono iniziati gli esami per gli studenti e le studentesse delle scuole medie marchigiane. In regione, in totale, sono 14.157. Nella provincia di Macerata, in gioco 2.795 candidati interni e 4 esterni, quasi tutti iscritti alla scuola statale, mentre solo 38 (tutti interni) fanno parte delle scuole paritarie. Secondo le indicazioni del Ministero, le prove della della secondaria di primo grado si svolgeranno nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Avranno ancora altro tempo per studiare, ripassare e prepararsi, invece, le studentesse e gli studenti delle superiori: 13.672 in totale. Nel Maceratese, nel complesso, sono poco più di 3mila: 2.762 i candidati interni e 17 quelli esterni delle scuole statali, 211 i candidati interni e 19 quelli esterni delle scuole paritarie. La loro sessione d’esame inizierà il 22 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica.

Nel secondo ciclo le commissioni sono presiedute da un presidente esterno alla scuola, composte da commissari interni (quest’anno saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte).

In Italia, al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami delle scuole superiori 539.678 studentesse e studenti, dei quali 16.805 esterni e 522.873 interni. La ripartizione di questi ultimi è la seguente: 92.828 istituti professionali, 167.718 istituti tecnici e 262.327 licei. Per quanto riguarda, invece, gli iscritti agli esami delle scuole medie, sono 565.630 studentesse e studenti, dei quali 560.933 interni e 4.697 esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA